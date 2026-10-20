جاليليو: غياب الشفافية في أزمة التحكيم يفتح أبواب التأويلات

شن الإعلامي محمد عبد الجليل جاليليو هجومًا على طريقة التعامل مع أزمة التحكيم في الكرة المصرية، متسائلًا عن أسباب عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بمحادثات الحكام، مطالبًا بتحقيق المساواة والشفافية في القرارات الصادرة عن اتحاد الكرة ولجنة الحكام، وذلك خلال حديثه ببرنامج «زملكاوي» عبر قناة الزمالك.

وقال محمد عبد الجليل جاليليو إن غياب الشفافية يجعل الأسئلة أكثر مشروعية من الإجابات، مشيرًا إلى أن التعامل مع الأزمات التحكيمية يثير العديد من التساؤلات بشأن اختلاف القرارات من واقعة إلى أخرى، وعدم تطبيق الإجراءات نفسها على جميع الأندية.

وأضاف: «أحلل الحالات ما بحللش، أسمع الفار ما بسمعش، أخصم 6 ما بخصمش»، منتقدًا ما وصفه بوجود استثناءات في التعامل مع القرارات والتصريحات المتعلقة بالتحكيم، ومؤكدًا أن هذه الأمور لا تسري على الجميع بالمعايير نفسها.

وتساءل الإعلامي عن حقيقة ما دار في المحادثات بين الحكام خلال مباراة القمة، ومدى استمرار التواصل بينهم، إلى جانب حقيقة خروج الكرة من الملعب في إحدى الحالات المثيرة للجدل، موضحًا أن غياب المعلومات يفتح الباب أمام تفسيرات وتأويلات متعددة.

وأشار إلى أن رئيس لجنة الحكام تحدث، خلال إحدى المداخلات الإعلامية، عن خروج الكرة من الملعب، متسائلًا عن توقيت اتخاذ القرار وما إذا كان التواصل بين حكم الساحة والحكم المساعد قد جرى بالفعل، مؤكدًا أن الجمهور من حقه معرفة التفاصيل التي تساعده على فهم القرارات التحكيمية.

كما طرح جاليليو تساؤلات بشأن ما وصفه بالتباين في المواقف والتصريحات المتعلقة بإتاحة تسجيلات محادثات الحكام، مستشهدًا بتصريحات سابقة للكابتن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، بشأن عدم وجود مشكلة في إتاحة الاستماع إلى هذه المحادثات، مطالبًا بتوضيح موقف اتحاد الكرة من الأمر.

وأكد أن جوهر الأزمة بالنسبة إلى المشجع لا يتعلق بالحصول على مكاسب إضافية لفريقه، بقدر ما يرتبط بالشعور بأن جميع الأندية تحصل على حقوقها بصورة متساوية، بعيدًا عن اختلاف المعايير أو القرارات من حالة إلى أخرى.

وقال: «أنا كمشجع بدور على إيه؟ عايز أشعر بالمساواة بس»، موضحًا أن المشجع لا يبحث عن انتصار وهمي أو الحصول على أكثر من حق ناديه، وإنما يريد الاطمئنان إلى أن المنافسة تسير وفق قواعد واضحة تطبق على الجميع.

وحذر الإعلامي من أن استمرار شعور الجماهير بغياب العدالة قد يدفعها إلى الابتعاد عن متابعة كرة القدم، قائلًا إن فقدان الجمهور لحماسه يمثل خطرًا على اللعبة، ومطالبًا بإنهاء حالة الجدل المتكررة حول القرارات التحكيمية.

وأضاف أن تكرار الأزمات، مع اختلاف اللوائح والقرارات من فترة إلى أخرى، يزيد من حالة الغموض، متسائلًا عن أسباب تغير المعايير بين شهر وآخر، ومشددًا على ضرورة وجود قواعد واضحة ومستقرة تضمن المساواة بين الأندية.

وتطرق جاليليو إلى بيان الزمالك الأخير بشأن أزمة التحكيم، مشيرًا إلى تساؤلات تتعلق بمحضر الاجتماع الذي قيل إنه شهد إلغاء الأمر محل الخلاف، مطالبًا بالكشف عن المحضر لتوضيح حقيقة ما جرى.

كما تساءل عن العلاقة بين موقف اتحاد الكرة من إتاحة محادثات الحكام والتصريحات السابقة التي تحدثت عن عدم وجود ما يمنع الاستماع إليها، مؤكدًا أن توضيح هذه النقاط من شأنه حسم جانب من الجدل الدائر.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن عددًا من خبراء التحكيم تحدثوا عن تعرض الزمالك للظلم في مباراة القمة، لافتًا إلى استخدام وصف «نُحر تحكيميًا» خلال نقاش بإحدى القنوات السعودية، ومعتبرًا أن استمرار غياب التوضيحات الرسمية يبقي التساؤلات قائمة بشأن تفاصيل الأزمة.