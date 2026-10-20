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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد رحيله عن الأهلي.. محمد علي بن رمضان يكشف أسباب اختياره الشمال القطري

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
محمد بدران   -  
يارا أمين

تحدث التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الأهلي السابق والشمال القطري، عن أسباب اختياره الانتقال إلى الفريق القطري، مؤكدًا أنه وجد نفسه في المشروع الذي يقدمه النادي، في ظل التطور السريع والطموحات الكبيرة التي يسعى لتحقيقها.

وقال بن رمضان، في تصريحات تلفزيونية، إنه اختار الانضمام إلى الشمال القطري بسبب التطور الذي يشهده الفريق، ورغبته في مواصلة العمل ضمن مشروع طموح، موضحًا أن هذه العوامل كانت وراء قراره بخوض تجربة جديدة في الدوري القطري.

وتطرق اللاعب التونسي إلى تجربته مع الأهلي، مؤكدًا أنه لم يحصل على فرصته كاملة خلال فترة وجوده مع الفريق، بسبب قلة الدقائق التي شارك فيها، وهو ما أثر على قدرته على تقديم كل ما لديه داخل الملعب.

وأضاف بن رمضان أن الموسم كان صعبًا على الأهلي، في ظل الظروف التي مر بها النادي، مشيرًا إلى أن الفريق اعتاد المنافسة على البطولات وحصد الألقاب، ولذلك فإن الموسم الأخير لم يكن سهلًا بالنسبة إليه.

ورغم حديثه عن قلة مشاركاته، شدد بن رمضان على تقديره لمكانة الأهلي، مؤكدًا أن النادي يظل فريقًا كبيرًا يمتلك القدرة على تجاوز الأزمات وتصحيح الأخطاء والعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وحصد البطولات.

واختتم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الأهلي على استعادة مستواه المعتاد، مستندًا إلى مكانة النادي وخبرته في التعامل مع الظروف الصعبة، فيما يتطلع هو إلى تقديم أفضل ما لديه مع الشمال القطري خلال تجربته الجديدة.

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