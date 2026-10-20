بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

تزايدت التساؤلات حول موقف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، بعد قرار إيقاف الثنائي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الفراعنة أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026.

ويترقب الجهاز الفني للمنتخب المصري تطورات الأزمة، خاصة بعد تحرك الاتحاد المصري لكرة القدم للطعن على العقوبات الصادرة بحق التوأم، في محاولة لتقليل مدة الإيقاف وضمان استمرار الاستقرار الفني والإداري داخل صفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

المباريات التي قد يغيب عنها حسام وإبراهيم حسن

وبحسب جدول المباريات المطروحة، فإن العقوبة قد تحرم منتخب مصر من وجود حسام حسن على مقاعد البدلاء، وغياب إبراهيم حسن عن مهامه الإدارية خلال عدد من المواجهات المقبلة، حال استمرار تنفيذ قرارات الإيقاف دون تعديل.

وتتضمن قائمة المباريات المحتمل أن يتأثر بها المنتخب مواجهتي مالاوي، المقرر إقامتهما في القاهرة وخارج الديار، إلى جانب مباراة أخرى ضمن الجولة الخامسة من التصفيات، وفقًا للمواعيد والمواجهات الواردة في الجدول المطروح.

فيفا يوقف التوأم 3 مباريات ومصطفى زيكو 5 مواجهات

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن لمدة 3 مباريات لكل منهما، بينما تقرر إيقاف مصطفى زيكو لمدة 5 مباريات، بسبب الأحداث المرتبطة بمواجهة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، أنه تسلم قرارات لجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا»، والمتعلقة بالعقوبات الموقعة على المدير الفني للمنتخب ومدير المنتخب واللاعب مصطفى زيكو.

اتحاد الكرة يتحرك للاستئناف على العقوبات

وأكد الاتحاد المصري أنه تقدم بطلب رسمي إلى لجنة الانضباط للحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للقرارات، تمهيدًا لدراستها وتقييم الموقف القانوني، واتخاذ إجراءات الاستئناف وفقًا للوائح المعمول بها.

وتترقب الجماهير المصرية نتيجة التحرك القانوني، في ظل أهمية المرحلة المقبلة من مشوار المنتخب، وانتظار حسم الموقف النهائي بشأن العقوبات ومدى تأثيرها على الجهاز الفني للفراعنة.