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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق : تريزيجيه مظلوم إعلاميًا وشايل منتخب مصر من 2014

تريزيجيه
تريزيجيه
علا محمد

أشاد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، بإمكانات محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر، مؤكدًا أنه لا يحصل على التقدير الإعلامي الذي يستحقه، رغم دوره البارز مع المنتخب الوطني خلال السنوات الماضية.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن تريزيجيه يتعرض للظلم إعلاميًا، مشيرًا إلى أنه يتحمل مسؤولية كبيرة مع منتخب مصر منذ عام 2014.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن تريزيجيه كان يستحق البقاء داخل صفوف الأهلي، حتى لو تطلب الأمر رحيل أي لاعب آخر، تقديرًا لما يمتلكه من إمكانات فنية وخبرات كبيرة.

باسم مرسي نجم الزمالك السابق محمود حسن تريزيجيه الأهلي منتخب مصر

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