حمادة طلبة: الزمالك قادر على المنافسة رغم الظروف

أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، أن الفريق حقق انتصارًا مهمًا على الجيش الرواندي، مشيرًا إلى تعجبه من تركيز بعض وسائل الإعلام على الأزمات التي يمر بها النادي، مقابل تجاهل الفوز الذي حققه الفريق.

وشدد طلبة في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد عبد الجليل، على ضرورة دعم ومساندة معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكدًا أنه يستحق المساندة بدلًا من الهجوم عليه في هذا التوقيت، خاصة أنه سبق له التتويج ببطولة الدوري مع الفريق في أصعب الظروف.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن النادي يمتلك مكانة كبيرة بفضل جماهيره، رغم الأزمات التي يعاني منها، وعلى رأسها إيقاف القيد، مشددًا على أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال قائمة، وأن الزمالك قادر على المنافسة رغم التحديات التي يواجهها.

وأشار طلبة إلى أن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، كما أن ناشئي النادي يتمتعون بشخصية القلعة البيضاء، وهو ما يمنح الفريق عناصر قادرة على تحمل المسؤولية خلال المرحلة المقبلة.

واختتم حمادة طلبة تصريحاته بمطالبة لاعبي الزمالك ببذل أقصى جهد ممكن داخل الملعب، من أجل إسعاد الجماهير البيضاء وتقدير دعمها المستمر للفريق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.