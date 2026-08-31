حمادة طلبة يبعث رسالة تفاؤل لجماهير الزمالك: قادرون على الاحتفاظ بلقب الدوري

أكد حمادة طلبة نجم نادي الزمالك السابق، أن مستوى الزمالك سيرتفع خلال الفترة المقبلة، مشددًا على قدرة الفريق على تحقيق الفوز أمام منتخب السويس وبتروجت.



وأضاف في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد عبد الجليل: الأهم في الوقت الحالي هو حصد الثلاث نقاط، مؤكدًا أن الزمالك قادر على المنافسة بقوة وتحقيق أهدافه.



وشدد طلبة على تقديم كل الدعم للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال وجهازه المعاون، مؤكدًا أن الاستقرار والتكاتف سيكونان من أهم عوامل نجاح الفريق.



وأوضح أن الزمالك يستطيع حصد بطولة الدوري، في ظل الروح التي يتمتع بها الفريق وتكاتف الجميع خلف النادي.



واختتم حمادة طلبة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الوقوف خلف الزمالك، مشيدًا بجماهير القلعة البيضاء، قائلًا إن جمهور الزمالك عظيم ودائمًا ما يمثل السند الحقيقي للفريق.