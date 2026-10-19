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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضغط على معتمد جمال للعفو عن ناصر منسي في الزمالك

ناصر منسي
ناصر منسي
عبدالله هشام

يشهد نادي الزمالك محاولات للضغط على معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل العفو عن ناصر منسي، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الطرفين.

وتأتي هذه المحاولات بهدف احتواء الأزمة وتهدئة الأجواء بين المدرب واللاعب، في ظل حالة الغضب الشديدة التي تسيطر على معتمد جمال بسبب تصرف ناصر منسي

ولا ترتبط هذه التحركات بإجراءات التحقيق مع اللاعب أو العقوبة المالية المنتظرة، كما أنها لا تستهدف إلغاء قرارات المدير الفني، وإنما تسعى لإنهاء الخلاف بين الطرفين، بما يساعد على استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة

إدارة الزمالك عن أزمة ناصر منسي

أكدت نيرة الأحمر، خلال تصريحاتها عبر إذاعة «صوت الزمالك»، أن ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ارتكب خطأ في تصرفه الأخير، لكنه يحتاج إلى الدعم النفسي والمعنوي خلال الفترة المقبلة، من أجل تجاوز الأزمة واستعادة تركيزه داخل الملعب.

وأوضحت نيرة الأحمر أنها لا تحاول تبرير ما بدر من اللاعب، مشددة على أن تصرفه كان خاطئًا ويستوجب العقاب، وهو ما حدث بالفعل من خلال توقيع عقوبة عليه، إلى جانب تقديمه اعتذارًا رسميًا عبر مقطع فيديو، اعترف خلاله بما بدر منه.

وأشارت إلى أن التعامل مع الأزمة لا ينبغي أن يتوقف عند حدود العقوبة، بل يجب أن يمتد إلى احتواء اللاعب ومساعدته على تجاوز الموقف، خاصة بعد اعترافه بالخطأ وتقديم اعتذاره، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثل في تصحيح المسار وضمان عدم تكرار الواقعة مستقبلًا.

وأضافت أن الضغوط التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم، سواء داخل الملعب أو خارجه، قد تؤثر على تصرفاتهم وردود أفعالهم، وهو ما يتطلب التعامل مع هذه المواقف بقدر من الحكمة والتوازن، دون الإخلال بمبدأ الانضباط داخل الفريق.

وشددت نيرة الأحمر على أهمية الدعم النفسي في كرة القدم الحديثة، موضحة أن الاستعانة بمتخصص نفسي أو مدرب حياة قد تساعد ناصر منسي على التعامل بصورة أفضل مع الضغوط، واستعادة ثقته بنفسه وتركيزه خلال التدريبات والمباريات المقبلة.

وأكدت أن اللاعب يتحمل مسؤولية تصرفه بالكامل، وأن توقيع العقوبة عليه كان أمرًا ضروريًا للحفاظ على الالتزام داخل صفوف الزمالك، لكنها ترى أن مساندته في المرحلة الحالية لا تتعارض مع محاسبته على الخطأ.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة منح ناصر منسي فرصة لتجاوز الأزمة والعودة إلى مستواه الفني، مشيرة إلى أن مساندة اللاعبين بعد محاسبتهم تمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الفريق، ومساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال المرحلة المقبلة

نادي الزمالك معتمد جمال ناصر منسي الزمالك نيرة الأحمر

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