قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار على هذه المحافظات
بوتين يقترح لقاء ثلاثيا مع ترامب والرئيس الصيني الشهر المقبل لبحث أزمة أوكرانيا
أمريكا تحذر الاتحاد الأوروبي من رد فعل مدمر على خطط استخدام طيف الأقمار الصناعية
وكيل نقابة الأطباء البيطريين سابقا: القرود الطليقة خطر.. تنقل السعار وفيروس إيبولا
البت في التظلم خلال 30 يوما .. القانون يحدد آليات تسوية منازعات المستثمرين مع الجهات الحكومية
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف عن 5 شروط يجب تحققها
انطلقت من تل أبيب.. هبوط اضطراري لطائرة نمساوية في بلغاريا بسبب جسم مشبوه
معجزة اسمها هدى| ولدت بالعظم الزجاجي وبتر نصف جسدها.. تعيش برئة واحدة وتربي طفلين ببيع المناديل
اتحاد الكرة يرد على الزمالك بشأن تسجيلات الـVAR بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة
تبرير الإصابة ومنافسة أسترالية.. وائل رياض يكشف كواليس استدعاء لاعب برايتون لمنتخب الشباب
اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة 57 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيرة الأحمر تدافع عن ناصر منسي: أخطأ ويحتاج للدعم النفسي

ناصر منسي
ناصر منسي
رباب الهواري

أكدت نيرة الأحمر، خلال تصريحاتها عبر إذاعة «صوت الزمالك»، أن ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ارتكب خطأ في تصرفه الأخير، لكنه يحتاج إلى الدعم النفسي والمعنوي خلال الفترة المقبلة، من أجل تجاوز الأزمة واستعادة تركيزه داخل الملعب.

وأوضحت نيرة الأحمر أنها لا تحاول تبرير ما بدر من اللاعب، مشددة على أن تصرفه كان خاطئًا ويستوجب العقاب، وهو ما حدث بالفعل من خلال توقيع عقوبة عليه، إلى جانب تقديمه اعتذارًا رسميًا عبر مقطع فيديو، اعترف خلاله بما بدر منه.

وأشارت إلى أن التعامل مع الأزمة لا ينبغي أن يتوقف عند حدود العقوبة، بل يجب أن يمتد إلى احتواء اللاعب ومساعدته على تجاوز الموقف، خاصة بعد اعترافه بالخطأ وتقديم اعتذاره، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثل في تصحيح المسار وضمان عدم تكرار الواقعة مستقبلًا.

وأضافت أن الضغوط التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم، سواء داخل الملعب أو خارجه، قد تؤثر على تصرفاتهم وردود أفعالهم، وهو ما يتطلب التعامل مع هذه المواقف بقدر من الحكمة والتوازن، دون الإخلال بمبدأ الانضباط داخل الفريق.

وشددت نيرة الأحمر على أهمية الدعم النفسي في كرة القدم الحديثة، موضحة أن الاستعانة بمتخصص نفسي أو مدرب حياة قد تساعد ناصر منسي على التعامل بصورة أفضل مع الضغوط، واستعادة ثقته بنفسه وتركيزه خلال التدريبات والمباريات المقبلة.

وأكدت أن اللاعب يتحمل مسؤولية تصرفه بالكامل، وأن توقيع العقوبة عليه كان أمرًا ضروريًا للحفاظ على الالتزام داخل صفوف الزمالك، لكنها ترى أن مساندته في المرحلة الحالية لا تتعارض مع محاسبته على الخطأ.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة منح ناصر منسي فرصة لتجاوز الأزمة والعودة إلى مستواه الفني، مشيرة إلى أن مساندة اللاعبين بعد محاسبتهم تمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الفريق، ومساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال المرحلة المقبلة

ناصر منسي الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

وزير التربية والتعليم

إعادة الاختبار الرياضي لمرشحي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم: اهتموا باللياقة

اسعار السبائك الذهب اليوم

تبيع ولا تشتري؟.. سعر الجنيه الذهب والسبائك الصغيرة الآن بعد الزيادة

. خبيرة فلك تحذر من تصعيد محتمل في أوروبا

خبيرة فلك تفجر مفاجأة عن احتجاجات أوروبا.. تفاصيل

حسام عبد المجيد

500 ألف دولار.. الأهلي يخطط لضم مدافع الزمالك السابق من لودوجوريتس البلغاري

ياسر إبراهيم

بعد رفض التجديد.. مفاجأة في عقد ياسر إبراهيم مع الأهلي

ترشيحاتنا

منتدى مصر

تأهيل الطلاب لوظائف المستقبل.. نواب يؤكدون أهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

منتدى مصر 2026

قيادي بـ«مستقبل وطن» يطالب بوضع استراتيجية وطنية لدعم الصادرات خلال منتدى مصر

النائبة نيفين فارس

برلمانية: تطوير التعليم يجب أن يركز على بناء مهارات التفكير والابتكار وتأهيل الأجيال للمستقبل

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد