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تحركات من قادة الزمالك لاحتواء أزمة ناصر منسي بعد واقعة القميص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحركات من قادة الزمالك لاحتواء أزمة ناصر منسي بعد واقعة القميص

منسي
منسي
يارا أمين

كشفت الإعلامية سهام صالح عن تحركات من جانب قادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاحتواء أزمة ناصر منسي، مهاجم الفريق، عقب الواقعة الأخيرة التي أثارت جدلًا داخل القلعة البيضاء.

وأوضحت سهام صالح، خلال تصريحاتها ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن عمر جابر ومحمود حمدي «الونش» وأحمد فتوح وعبد الله السعيد يقودون محاولات للوساطة لدى إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بالتنسيق مع عبد الناصر محمد، بهدف إنهاء الأزمة واحتواء الموقف.

وأضافت أن قادة الزمالك طالبوا بالاكتفاء باستبعاد ناصر منسي من مباراة بترول أسيوط، إلى جانب توقيع غرامة مالية عليه، بدلًا من توقيع عقوبات إضافية، في ظل رغبتهم في إنهاء الأزمة سريعًا والحفاظ على استقرار الفريق.

وأشارت إلى أن قادة الفريق أكدوا للجهاز الفني أن ناصر منسي لم يتعمد إثارة الأزمة، لافتين إلى أن اللاعب تقدم باعتذار رسمي عبر مقطع فيديو ومنشور، في محاولة لتوضيح موقفه وإنهاء الجدل المثار حول تصرفه.

وتعود الأزمة إلى تصرف ناصر منسي عقب تسجيل هدف فوز الزمالك أمام الجيش الرواندي، بعدما ألقى قميص الفريق، وهو ما أثار انتقادات واسعة، ودفع إلى المطالبة باتخاذ إجراءات انضباطية للحفاظ على الالتزام داخل الفريق.

وتسعى التحركات الجارية إلى تقريب وجهات النظر بين اللاعب والجهاز الفني وإدارة النادي، بما يسمح باحتواء الموقف دون التأثير على استقرار الفريق، خاصة مع ارتباط الزمالك بمواجهات مهمة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يتحدد الموقف النهائي لناصر منسي وفقًا لقرار إدارة النادي والجهاز الفني، في ظل محاولات قادة الفريق إنهاء الأزمة وعودة التركيز إلى الاستحقاقات المقبلة.

الزمالك أزمة ناصر منسي الإعلامية سهام صالح نادي الزمالك ناصر منسي

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