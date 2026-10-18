إسلام صادق مدافعا عن ناصر منسي: لا تذبحوا الأسطورة

دافع الإعلامي إسلام صادق عن ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، عقب واقعة إلقائه القميص على الأرض احتفالًا بتسجيل هدف الفوز في شباك الجيش الرواندي، مؤكدًا أن اللاعب أخطأ بانفعاله، لكنه لا يستحق التعرض لهجوم مبالغ فيه بسبب هذا التصرف.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «لا تذبحوا الأسطورة!!»، مشيرًا إلى أن ناصر منسي يُعد أحد أهم المهاجمين الذين مروا في تاريخ الزمالك، سواء على المستوى الفني أو الأخلاقي.

وأوضح أن اللاعب أخطأ بانفعاله عقب تسجيل هدف الفوز أمام الجيش الرواندي، لكنه أعلن قبوله للعقوبة الموقعة عليه، معتبرًا أن هذا الأمر لا يستدعي ذبحه معنويًا بسبب تصرف عفوي، خاصة أنه لم يسبق له إثارة أزمات مماثلة.

وأكد صادق ، أن الإدارة المحترفة تتعامل مع المواقف الصعبة بذكاء وصرامة، وليس من خلال قرارات وصفها بالعنترية، مشددًا على أن ناصر منسي مهاجم بارز تعرض للظلم خلال مسيرته، رغم تأثيره الفني الكبير، حتى في الفترات التي ابتعد فيها عن مستواه أو التهديف.

وأضاف أن هناك لاعبين آخرين ارتكبوا تصرفات مشابهة، ومع ذلك يحظون بإشادة الجماهير في المدرجات، مطالبًا بالتعامل مع واقعة ناصر منسي بقدر من التوازن والموضوعية.

واختتم إسلام صادق حديثه بالتأكيد على أهمية مساندة مهاجم الزمالك، قائلًا إن اللاعب سيظل مؤثرًا مهما أخطأ، معربًا عن ثقته في عدم تكرار التصرف الخاطئ مرة أخرى.