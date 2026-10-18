حتحوت: قرار معتمد جمال بشأن ناصر منسي يحمل رسالة مهمة داخل الزمالك

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن فوز الزمالك على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، يمثل أهمية كبيرة للفريق، في ظل الظروف الصعبة التي سبقت المباراة، مشيرًا إلى أن قرارات المدير الفني معتمد جمال بشأن أزمة ناصر منسي تُعد خطوة ذكية لاحتواء الموقف.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، أن أهمية الفوز لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تمتد إلى النواحي المعنوية والاقتصادية، خاصة أن الزمالك اقترب خطوة مهمة من التأهل إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، وهو ما يضمن للنادي الحصول على عوائد مالية كبيرة، تُقدر بنحو 700 ألف دولار بمجرد التأهل.

وأضاف أن الزمالك خاض المباراة في ظروف صعبة، بداية من السفر دون طائرة خاصة، مرورًا بعدم اكتمال القائمة ووجود عدد من الغيابات، وصولًا إلى انضمام المدير الفني معتمد جمال إلى البعثة قبل المباراة بساعات قليلة، فضلًا عن خوض اللقاء عقب التعرض لأول خسارة محلية للفريق.

وأشار إلى أن مواجهة الجيش الرواندي لم تكن سهلة، مؤكدًا أن تحقيق الفوز خارج الأرض في ظل هذه الظروف يمثل مكسبًا مهمًا للزمالك على مختلف المستويات.

أزمة ناصر منسي وقرارات معتمد جمال

وتطرق حتحوت إلى أزمة ناصر منسي، معتبرًا أن رد فعل اللاعب ألقى بظلاله على فرحة الانتصار، خاصة في ظل حالة الغضب التي انتابت معتمد جمال بسبب تصرف اللاعب تجاه المدير الفني.

وأوضح أن قرار تحويل ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية لحين انتهاء التحقيق يُعد قرارًا ذكيًا، لافتًا إلى أن الإعلان عن القرار باسم معتمد جمال، بصفته المدير الفني للفريق، يحمل رسالة مهمة تتعلق بحفظ مكانته واحترام صلاحياته داخل النادي.

وأضاف أن معتمد جمال كان غاضبًا بشدة من تصرف اللاعب، رغم تقديم الأخير اعتذارًا، مشددًا على أن الاعتذار، إلى جانب توقيع العقوبة والإعلان عنها، يمثل بداية مناسبة لحل الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح داخل الفريق.

واختتم حتحوت تصريحاته بالتأكيد على أن الخلاف بين المدير الفني واللاعب قد يحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين على الأكثر حتى تهدأ الأجواء، معربًا عن اعتقاده بأن احتواء الموقف ورد الاعتبار للمدير الفني سيساعدان على تجاوز الأزمة وعودة العلاقة بين الطرفين إلى طبيعتها.