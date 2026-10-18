بعد واقعة ناصر منسي.. حسام غالي يستعيد ذكرى أصعب عقوبة تعرض لها

علّق حسام غالي، كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على واقعة إلقاء ناصر منسي، مهاجم الزمالك، قميص الفريق عقب تسجيل هدف الفوز على الجيش الرواندي، مؤكدًا أن هذا التصرف غير مقبول ويستوجب توقيع عقوبة رادعة لمنع تكراره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح غالي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللاعب قد يتصرف بشكل خاطئ في لحظة انفعال عقب تسجيل هدف، لكن ذلك لا يعفيه من المسؤولية، مشددًا على ضرورة تطبيق لوائح النادي والتعامل بحزم مع مثل هذه المواقف، خاصة أن قميص الفريق يمثل قيمة كبيرة ولا يجوز التعامل معه بصورة غير لائقة.

وأكد كابتن الأهلي السابق أن توقيع عقوبة قوية في مثل هذه الحالات من شأنه أن يمنع تكرار التصرفات المشابهة، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك مطالبة باتخاذ قرار رادع يحافظ على صورة النادي وقيمته، ويؤكد أهمية احترام قميص الفريق الذي يرتديه اللاعب.

واستعاد حسام غالي موقفًا مشابهًا تعرض له خلال تجربته الاحترافية مع توتنهام الإنجليزي، موضحًا أن النادي اعتبر تصرفه في واقعة إلقاء القميص إهانة له، وهو ما ترتب عليه توقيع غرامة مالية وإيقافه مباراتين، إلى جانب عرضه للبيع.

وأشار غالي إلى شعوره بالندم على تلك الواقعة، مؤكدًا أنها تركت أثرًا في مسيرته الكروية، وجعلته يدرك بصورة أكبر حجم المسؤولية التي يتحملها اللاعب تجاه ناديه والقميص الذي يرتديه.

واختتم حسام غالي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التعامل بجدية مع مثل هذه التصرفات، موضحًا أن اللاعب قد لا يدرك في لحظة الانفعال حجم تأثير ما يقوم به، لكن ذلك لا يلغي مسؤولية الإدارة عن اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على صورة النادي وقيمته.