ديشامب بديل محتمل لمورينيو في ريال مدريد حال استمرار تراجع النتائج

كشفت تقارير صحفية عن تحرك محتمل من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، بشأن مستقبل المدير الفني جوزيه مورينيو، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإسباني سيرجيو فالنتين، فإن بيريز استقر على اسم الفرنسي ديدييه ديشامب، المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا، ليكون بديلًا محتملًا لمورينيو حال استمرار تراجع النتائج وعدم تحسن أداء الفريق خلال المباريات المقبلة.

وتشير هذه الأنباء إلى أن مستقبل مورينيو قد يرتبط بنتائج ريال مدريد في الفترة المقبلة، بينما يظل اسم ديشامب مطروحًا كخيار محتمل لقيادة الفريق، دون وجود تأكيد رسمي بشأن اتخاذ قرار بتغيير الجهاز الفني أو الدخول في مفاوضات مع المدرب الفرنسي.