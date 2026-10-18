مفيش ضربات جزاء.. أحمد شوبير يعلق على أزمة التحكيم في مباراة القمة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الزمالك لا يستحق الحصول على ركلتي جزاء خلال مباراته أمام الأهلي، التي شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا بسبب عدد من الحالات المثيرة للجدل.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن رأيه الشخصي هو عدم أحقية الزمالك في الحصول على ركلتي جزاء أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن ياسر عبد الرؤوف كان، بحسب وصفه، الوحيد الذي رأى أن الفريق الأبيض يستحق الركلتين.

وأضاف شوبير: «أنا رأيي الشخصي الزمالك مالوش ضربات جزاء ضد الأهلي، فيه واحد في العالم كله قال إن الزمالك له ضربتين جزاء، وهو كابتن ياسر عبد الرؤوف».

وتابع أن الآراء التي تابعها من خارج مصر لم تتفق مع احتساب ركلتي جزاء لصالح الزمالك، موضحًا أن التقييمات التي اطلع عليها، سواء من خبراء مصريين أو عرب أو أجانب، لم تؤيد احتساب الركلتين للفريق الأبيض.

وتأتي تصريحات شوبير في ظل استمرار الجدل بشأن القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وما تبعها من اعتراضات ومطالبات من جانب النادي الأبيض بمراجعة الحالات المثيرة للجدل.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، لتستمر تداعيات المواجهة التحكيمية في الأوساط الرياضية والإعلامية.