قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يأثم من تذكر صلاة العصر بعد أذان المغرب؟.. أمين الفتوى يجيب
غيابات عديدة عن قائمة المصري لمباراة أبو قير للأسمدة في الدوري
أسرع طريقة للفيش والتشبيه أونلاين.. خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونياً
مشيئة الله الصالحة.. الأب ألكسندروس چورچ يتناول دعوة بطرس والصيد الكثير في عظة الأحد
الزراعة: لجان لفحص المنتجات بالمزارع والأسواق للتأكد من سلامتها
محفوظ رمزي يطالب بتوسيع منظومة التتبع الدوائي لتشمل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية
ارتفاع عدد المصابين باشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبة كشري بالدقهلية إلى 35 شخصًا
تحركات من قادة الزمالك لاحتواء أزمة ناصر منسي بعد واقعة القميص
لأول مرة في مصر.. 6 ماكينات حفر عملاقة تعمل بالخط الرابع للمترو| صور
ليتوانيا تتهم روسيا بالوقوف وراء إحراق محطة ستارلينك لتقويض قدرات أوكرانيا
مصادر لـ صدى البلد : استبعاد أيمن محسب من الترشح في انتخابات الهيئة العليا للوفد
ترامب يقرر إغلاق ملعب جولف تاريخي في واشنطن 15 شهراً رغم النزاع القضائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الرجاء والجيش الملكي واتحاد العاصمة الأبرز.. منافسون من العيار الثقيل ينتظرون الأهلي في الكونفيدرالية

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

بدأت خريطة المنافسة المحتملة في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية تتضح، مع انتهاء مباريات الذهاب من دور الـ32، واقتراب عدد من الأندية البارزة من حسم تأهلها إلى المرحلة المقبلة، ما ينذر بمواجهات قوية حال نجاح الأهلي في العبور.

 منافسون من العيار الثقيل

ويملك الأهلي فرصة للوجود في التصنيف الأول حال تخطي عقبة كيتارا الأوغندي، بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، إلى جانب الجيش الملكي المغربي الذي تعادل دون أهداف خارج ملعبه أمام كورهوجو الإيفواري، واتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب، المرشح لتجاوز بانثرز الغيني، وشباب بلوزداد الجزائري المتوقع تأهله على حساب الجمارك الموريتاني.

في المقابل، تضم قائمة أبرز الأندية المرشحة للوجود في التصنيف الثاني الرجاء المغربي، الذي يمتلك أفضلية أمام كانيمي النيجيري، والصفاقسي التونسي، بعد تعادله بنتيجة 1-1 خارج ملعبه أمام أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، بالإضافة إلى أهلي طرابلس الليبي، الذي حقق فوزًا عريضًا برباعية في مباراة الذهاب أمام ويلوالو الإثيوبي.

ويبرز كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضمن الفرق الساعية لحجز بطاقة التأهل، رغم خسارته أمام ريد أروس الزامبي في لقاء الذهاب.

وتضم قائمة الفرق التي عززت حظوظها في التأهل بلاك بولز الموزمبيقي، وريال باماكو المالي، ومانيما يونيون الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي، وبورت لويس، وديربان سيتي الجنوب إفريقي، إلى جانب عزام يونايتد التنزاني، الذي تعادل 1-1 مع زد إف سي في القاهرة، فضلًا عن المتأهل من مواجهة كارا التوجولي وديارا المالي.

وتترقب جماهير الأهلي ما ستسفر عنه مباريات الإياب، في ظل وجود مجموعة من الأندية صاحبة الخبرات الإفريقية والطموحات الكبيرة، وهو ما يجعل المنافسة على بطاقات التأهل من دور المجموعات مهمة صعبة حال استمرار هذه الفرق في مشوارها بالبطولة.

الكونفيدرالية الكونفيدرالية الإفريقية الأهلي كيتارا الجيش الملكي شباب بلوزداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

وزير التربية والتعليم

إعادة الاختبار الرياضي لمرشحي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم: اهتموا باللياقة

ترشيحاتنا

على مساحة 33 ألف متر من التطوير الحضاري يجرى تركيب 33 مظلة و4 برجولات

تمهيدا لافتتاحها.. محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لتطوير حديقة المسلة

محافظ بورسعيد يوقع عقد ترخيص بالانتفاع لاستغلال وتشغيل مستشفى العاملين بالنقل البري

محافظ بورسعيد يوقع عقد ترخيص بالانتفاع لاستغلال وتشغيل مستشفى العاملين بالنقل البري

رفع درجة الاستعداد للأمطار

محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد للأمطار وتشديد الرقابة على الأغذية خلال مولد السيد البدوي

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد