الرجاء والجيش الملكي واتحاد العاصمة الأبرز.. منافسون من العيار الثقيل ينتظرون الأهلي في الكونفيدرالية

بدأت خريطة المنافسة المحتملة في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية تتضح، مع انتهاء مباريات الذهاب من دور الـ32، واقتراب عدد من الأندية البارزة من حسم تأهلها إلى المرحلة المقبلة، ما ينذر بمواجهات قوية حال نجاح الأهلي في العبور.

منافسون من العيار الثقيل

ويملك الأهلي فرصة للوجود في التصنيف الأول حال تخطي عقبة كيتارا الأوغندي، بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، إلى جانب الجيش الملكي المغربي الذي تعادل دون أهداف خارج ملعبه أمام كورهوجو الإيفواري، واتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب، المرشح لتجاوز بانثرز الغيني، وشباب بلوزداد الجزائري المتوقع تأهله على حساب الجمارك الموريتاني.

في المقابل، تضم قائمة أبرز الأندية المرشحة للوجود في التصنيف الثاني الرجاء المغربي، الذي يمتلك أفضلية أمام كانيمي النيجيري، والصفاقسي التونسي، بعد تعادله بنتيجة 1-1 خارج ملعبه أمام أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، بالإضافة إلى أهلي طرابلس الليبي، الذي حقق فوزًا عريضًا برباعية في مباراة الذهاب أمام ويلوالو الإثيوبي.

ويبرز كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضمن الفرق الساعية لحجز بطاقة التأهل، رغم خسارته أمام ريد أروس الزامبي في لقاء الذهاب.

وتضم قائمة الفرق التي عززت حظوظها في التأهل بلاك بولز الموزمبيقي، وريال باماكو المالي، ومانيما يونيون الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي، وبورت لويس، وديربان سيتي الجنوب إفريقي، إلى جانب عزام يونايتد التنزاني، الذي تعادل 1-1 مع زد إف سي في القاهرة، فضلًا عن المتأهل من مواجهة كارا التوجولي وديارا المالي.

وتترقب جماهير الأهلي ما ستسفر عنه مباريات الإياب، في ظل وجود مجموعة من الأندية صاحبة الخبرات الإفريقية والطموحات الكبيرة، وهو ما يجعل المنافسة على بطاقات التأهل من دور المجموعات مهمة صعبة حال استمرار هذه الفرق في مشوارها بالبطولة.