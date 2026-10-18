الزمالك يهدد محمد شحاتة بالجلوس على مقاعد البدلاء

قالت الإعلامية دينا سليم إن هناك حالة التحفظ داخل نادي الزمالك تزايدت على مستوى محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق، خلال الأيام الماضية، بسبب تراجع أدائه وعدم ظهوره بالمستوى المنتظر منه.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"وطالب الجهاز الفني للزمالك اللاعب بضرورة استعادة مستواه والتركيز خلال التدريبات والمباريات المقبلة، محذرًا إياه من أن استمرار تراجع الأداء قد يعرضه للجلوس على مقاعد البدلاء ومنح الفرصة لزملائه".

وتابعت :"أكد الجهاز الفني لمحمد شحاتة أن مكانه في التشكيل الأساسي غير مضمون، وأن جميع اللاعبين يخضعون للتقييم وفقًا لمستوياتهم داخل الملعب، مشددًا على أن المشاركة في المباريات المقبلة ستكون للأكثر جاهزية والتزامًا بالتعليمات الفنية"