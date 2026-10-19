اتحاد الكرة يرد على الزمالك بشأن تسجيلات الـVAR بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفاصيل رد الاتحاد المصري لكرة القدم على الخطاب الذي أرسله نادي الزمالك، بشأن طلب الاستماع إلى تسجيلات المحادثات التي دارت بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو خلال مباراة القمة أمام الأهلي، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، أن إدارة الزمالك تلقت الرد الرسمي من اتحاد الكرة عقب انتهاء المهلة التي حددها النادي، والمقدرة بـ48 ساعة، للرد على طلباته المتعلقة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل في المباراة.

وأشار حتحوت إلى أن الرد لم يلق قبولًا لدى مسؤولي الزمالك، خاصة بعدما تضمن رفض طلب النادي الاستماع إلى تسجيلات المحادثات بين طاقم التحكيم، خلال الحالات التي طالب فيها الفريق الأبيض باحتساب ركلتي جزاء ولم يحتسبهما حكم المباراة.

تفاصيل خطاب اتحاد الكرة إلى الزمالك

وأضاف الإعلامي أن الخطاب تضمن توضيحات بشأن أسباب الاستعانة بالحكم السلوفيني لإدارة مباراة القمة، في ظل ارتباط عدد من الحكام بإدارة مواجهات أوروبية، إلى جانب اعتذار أكثر من اتحاد كرة عن إرسال طاقم تحكيم لإدارة اللقاء، وهي الأسباب التي سبق أن تحدث عنها عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام.

كما أشار إلى أن لجنة الحكام أكدت في ردها أن القرارات التي اتخذها حكم الساحة خلال المباراة جاءت بموافقة حكم تقنية الفيديو، في إشارة إلى سلامة الإجراءات التحكيمية من وجهة نظر اللجنة.

استياء داخل اتحاد الكرة من مهلة الزمالك

ولفت حتحوت إلى وجود حالة من الاستياء داخل اتحاد الكرة بسبب تحديد الزمالك مهلة زمنية للرد على خطابه، إذ يرى بعض المسؤولين أن الأندية لا يمكنها فرض مواعيد محددة على الاتحاد للرد على طلباتها.

وأوضح أن هذه النقطة لم يتضمنها الخطاب الرسمي المرسل إلى الزمالك، رغم أنها كانت محل نقاش داخل أروقة الاتحاد.

ويأتي رد اتحاد الكرة في ظل تمسك إدارة الزمالك بالحصول على توضيحات بشأن القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة، وسط ترقب لموقف النادي من الخطوات المقبلة بعد رفض طلب الاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو