باسم مرسي: أرقامي قريبة من عمرو زكي ومتعب ولو قعدت شوية كنت عديتهم

أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، ثقته في قدراته التهديفية، مشيرًا إلى أن أرقامه خلال مسيرته الكروية تقترب من أرقام الثنائي عمرو زكي وعماد متعب، مهاجمي الكرة المصرية السابقين.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن أرقامه التهديفية تقترب من الأرقام التي حققها عمرو زكي وعماد متعب، مؤكدًا أنه كان قادرًا على تجاوزهما لو استمر داخل صفوف الزمالك لمدة عشر سنوات.

وأضاف نجم القلعة البيضاء السابق أن استمراره لفترة أطول مع الفريق كان سيمنحه فرصة تسجيل المزيد من الأهداف، وتحقيق أرقام مميزة في مسيرته الكروية.