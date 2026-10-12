باسم مرسي: معتمد جمال لم ينجح في إدارة مباراة القمة.. ومستواه الفني صفر

شن باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، هجوما على معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، بسبب طريقة إدارته لمباراة القمة أمام الأهلي، منتقدًا التشكيل والخطة الفنية التي خاض بها اللقاء.

وقال مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن معتمد جمال لم ينجح فنيًا في إدارة المباراة، واصفًا مستواه الفني بالصفر، بسبب الأخطاء التي ارتكبها في اختيار التشكيل ووضع الخطة.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن طريقة اللعب التي اعتمد عليها المدير الفني اتسمت بالعشوائية، مؤكدًا أن اللاعبين ظهروا دون وضوح للأدوار المطلوبة منهم داخل الملعب.



ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة لصالحه بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارة في مباراة القمة.