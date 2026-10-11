معتمد جمال يكشف سبب خسارة القمة ويعتذر لجماهير الزمالك

قال معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه لم يكن أفضل في الشوط الأول خلال مباراة القمة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

معتمد جمال يكشف سبب خسارة القمة

وتابع في المؤتمر الصحفي:" لم يحالفنا التوفيق في الشوط الأول واستقبلنا هدفًا بكرة اصطدمت في أحد اللاعبين وغيرت اتجاهها، وحاولنا الخروج بالتعادل في الشوط الأول ولكن لم يتحقق ذلك".

وأضاف المدير الفني:" كنا أفضل في الشوط الثاني، ولم نترجم الفرص التي سنحت لنا من أجل التسجيل واستقبلنا الهدف الثاني، وسنغلق ملف المباراة ونبدأ التركيز في لقاء مهم أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا".

وتابع معتمد جمال:" غيرت طريقة اللعب أضطراريًا بسبب الغيابات والإصابات ومرض عدي الدباغ بعد عودته، بخلاف إصابة آدم كايد في عمليات الإحماء قبل اللقاء، وعلى الأقل الزمالك يستحق ركلتي جزاء في مباراة اليوم أمام الأهلي".

وأضاف:" جميع اللاعبين بذولوا قصارى جهدهم في اللقاء، ولابد من نسيان المباراة من أجل التركيز في اللقاء المقبل في دوري أبطال أفريقيا، وتعودنا على الظروف الصعبة ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام الجيش الرواندي".

وواصل المدير الفني:" تلقينا هدفين في لقاء اليوم بسبب أخطاء بسيطة، وسنعمل على علاجها لتلافي تكرارها، ودفعت بأحمد شريف أساسيًا في لقاء اليوم بسبب السرعات لدى اللاعب، والخطورة التي كانت للزمالك في الشوط الأول بفضل انطلاقات أحمد شريف".

واختتم المدير الفني قائلًا:" أعتذر لجماهير الزمالك، وكنت أتمنى إسعادهم في مباراة اليوم وتحقيق الفوز".