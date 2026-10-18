ننتظر رد اتحاد الكرة.. الزمالك يطلب مترجمًا من السفارة السلوفينية لسماع الـVAR

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن النادي ينتظر رد اتحاد الكرة على الشكوى التي تقدم بها بشأن أحداث مباراة القمة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الزمالك طلب الرد خلال 48 ساعة من تقديم الشكوى.

وأوضح غريب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن النادي أرسل الخطاب الرسمي بعد عصر الأربعاء الماضي، فيما ردت اللجنة يوم الخميس بتحويل الأمر إلى اتحاد الكرة، لافتًا إلى أن يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية، والزمالك ينتظر الرد وفقًا للمدة المحددة.

وأضاف مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك أن النادي سيطلب مترجمًا من السفارة السلوفينية للمساعدة في الاستماع إلى تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) الخاصة بمباراة القمة.

وأشار ماهر غريب إلى أن الزمالك ينتظر رد اتحاد الكرة لتحديد عدد أفراد الوفد الذي سيحضر جلسة الاستماع، إلى جانب تحديد الموعد المقرر للاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو.