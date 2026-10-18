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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بترول أسيوط بالدوري.. والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى استعادة نغمة الانتصارات وتصحيح المسار بعد خسارته الأخيرة أمام الأهلي.

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط تطلعات جماهير الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية خلال مشواره في المسابقة المحلية.

معتمد جمال يستهدف استعادة الثقة أمام بترول أسيوط

ويأمل معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، في قيادة فريقه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام بترول أسيوط، من أجل مصالحة الجماهير البيضاء بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمواجهة المقبلة، مع العمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الأخيرة، واستعادة التوازن الفني للفريق قبل استكمال منافسات البطولة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة إلى الزمالك، الذي يتطلع إلى تجاوز آثار الخسارة في القمة والعودة إلى طريق الانتصارات، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في تحسين النتائج وتقديم أداء يرضي الجماهير.

الزمالك يبحث عن الفوز وحصد النقاط الثلاث

ويدخل الزمالك مواجهة بترول أسيوط بهدف تحقيق الفوز، وتجنب فقدان المزيد من النقاط خلال مشواره في الدوري المصري الممتاز، خاصة مع أهمية كل مباراة في المنافسة على المراكز المتقدمة.

ومن المنتظر أن يركز معتمد جمال على اختيار التشكيل الأنسب للمباراة، والاستفادة من العناصر المتاحة لديه، من أجل فرض أسلوب لعب الفريق وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

في المقابل، يتطلع بترول أسيوط إلى تقديم مباراة قوية أمام الزمالك، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية، ما يزيد من أهمية المواجهة للفريق الأبيض، المطالب بالتعامل بجدية مع اللقاء منذ الدقائق الأولى.

فوز الزمالك على الجيش الرواندي

ونجح فريق الزمالك في الفوز على فريق الجيش الوطني الرواندي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمعهما  في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 90 من عمر اللقاء بتسديدة زاحفة في مرمى الجيش الرواندي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر الجاري، على إستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساءً.

الزمالك بترول أسيوط بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري الدوري

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