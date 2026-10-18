اتحاد الكرة يصدم الزمالك ويرفض طلبه بالاستماع لتسجيلات الـ VAR في مباراة القمة

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم رده الرسمي على الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد لجنة الحكام، وأخطر النادي بـ"رفض طلبه" الاستماع إلى تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد الـ(VAR) الخاصة بمباراة القمة ضد الأهلي.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد لجنة الحكام، مطالبًا بالاستماع إلى التسجيلات الصوتية للمحادثات التي دارت بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو خلال بعض الحالات التحكيمية في مواجهة القمة؛ في إطار اعتراضه على القرارات التي شهدتها المباراة.

وجاء رد اتحاد الكرة برفض طلب النادي بشأن إتاحة التسجيلات؛ ليغلق الباب أمام مطلب الزمالك في هذا الشأن، وفقًا لما تضمنه الرد المرسل إلى إدارة النادي.

ومن المنتظر أن يحدد الزمالك موقفه من الرد الرسمي لاتحاد الكرة، في ظل استمرار اعتراضاته على بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة القمة.