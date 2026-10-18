ضربة جديدة للزمالك.. أحمد ربيع مهدد بالغياب عن مباراتي بترول أسيوط والجيش الرواندي

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة بعد إصابة أحمد ربيع، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بكسر في الأنف، ما يهدد غيابه بشكل مبدئي عن مواجهتي بترول أسيوط في الدوري المصري الممتاز، والجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويترقب الجهاز الفني للزمالك تطورات حالة اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل تحديد موقفه النهائي من المشاركة في المباراتين، وفقًا لمدى استجابته للعلاج وقدرته على العودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات.

وتمثل إصابة أحمد ربيع ضربة لخط وسط الزمالك، في ظل ارتباط الفريق بمواجهات مهمة على المستويين المحلي والقاري، حيث يسعى الأبيض لمواصلة المنافسة في الدوري المصري، وحسم تأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.