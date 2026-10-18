اتحاد الكرة يبحث سيناريوهات السوبر المصري| تفاصيل

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة بصدد دراسة سيناريوهات عديدة لإقامة بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك في بطولة كأس السوبر المصري فريق الزمالك باعتباره بطل الدوري الممتاز الموسم الماضي، ونادي بيراميدز، بطل كأس مصر، والنادي المصري البورسعيدى، بطل كأس عاصمة مصر، فيما يكتنف الغموض موقف النادي الأهلي من المشاركة عبر الكارت الذهبي.

وأبدت رابطة المحترفين الإماراتية اعتذارا عن استضافة النسخة الثانية لبطولة كأس السوبر المصري بداعي أن تفعيل لعقد المبرم بين اتحاد الكرة المصري ورابطة المحترفين الإماراتية كان اختياريًا وبموافقة الطرفين وليس التزاماً إجبارياً.

وأفادت المصادر بأن الظروف الراهنة فى منطقة الخليج جعلت اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة تعيد النظر فى مكان استضافة بطولة كأس السوبر المصري.

وذكرت المصادر أن اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة يجريان محاولات لحل أزمة مكان إستضافة كأس السوبر المصري بعد اعتذار الإمارات.

وأشارت المصادر إلى أنه حال عدم التوصل لحل لإقامة بطولة كأس السوبر المصري خارج القاهرة سيتم اللجوء إلى إقامتها داخل البلاد.

ولفتت إلى أن مسئولي اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة سوف يحسمان القرار النهائي قبل إنتهاء شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت المصادر أن اتحاد الكرة يسابق الزمن بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة من أجل حل أزمة استضافة بطولة كأس السوبر المصري ومحاولة إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وشددت على أن رابطة الأندية وضعت ضمن سيناريوهات بطولة كأس السوبر المصري تقديم مواعيد جولة من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

يذكر أن آخر نسخة من بطولة كأس السوبر المصري توج خلالها فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي باللقب على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.