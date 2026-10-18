حسام حسن لم يطلبه حتى الآن.. كواليس ملف يونس إبراهيم نجم برايتون قبل معسكر الفراعنة

تتصاعد التساؤلات حول إمكانية انضمام يونس إبراهيم لاعب وسط برايتون الإنجليزي إلى صفوف منتخب مصر خلال المعسكر المقبل في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب الشاب هذا الموسم والأرقام التي تعكس تطوره وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي لكن حسم هذا الملف لا يزال مرتبطًا بقرار الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى جانب استكمال الإجراءات المطلوبة حال الاستقرار على استدعائه.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن حسام حسن لم يطلب حتى الآن ضم يونس إبراهيم إلى قائمة المنتخب الوطني في معسكر نوفمبر المقبل مؤكدًا أن الحديث عن انضمام اللاعب لا يزال في إطار الاحتمالات ولم يتحول إلى قرار رسمي من الجهاز الفني.

وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه متابعو الكرة المصرية موقف المنتخب من الاستفادة من المواهب الشابة التي تنشط في الملاعب الأوروبية خاصة مع سعي الجهاز الفني إلى تقييم الخيارات المتاحة أمامه قبل الارتباطات المقبلة واختيار العناصر القادرة على تقديم الإضافة الفنية للفراعنة.

جلسة حسام حسن وهاني أبوريدة ترسم ملامح معسكر نوفمبر

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر سيعقد جلسة مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة غدا الاثنين من أجل حسم الترتيبات الخاصة بمعسكر نوفمبر ومناقشة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة المقبلة وهو ما قد يسهم في اتضاح الصورة بشأن الأسماء المرشحة للانضمام إلى القائمة.

ومن المنتظر أن تمثل هذه الجلسة محطة مهمة في تحديد ملامح المعسكر المقبل سواء فيما يتعلق بالاختيارات الفنية أو الترتيبات التنظيمية خاصة أن ملف اللاعبين المحترفين في الخارج يحتاج إلى تنسيق مسبق لضمان إنهاء الإجراءات اللازمة قبل موعد التجمع.

وبحسب المصدر فإن اسم يونس إبراهيم لم يحصل حتى الآن على الضوء الأخضر من حسام حسن ما يعني أن الأرقام التي يحققها اللاعب مع فريقه لا تكفي وحدها للجزم بوجود قرار باستدعائه إذ يبقى التقييم الفني ورؤية الجهاز المعنيان بحسم موقفه النهائي.

الإجراءات الإدارية.. خطوة تالية حال اتخاذ قرار الاستدعاء

وفيما يتعلق بالجانب الإداري أكد المصدر أنه في حال طلب الجهاز الفني استدعاء يونس إبراهيم إلى المعسكر المقبل فسيجري التواصل مع اللاعب لإنهاء الإجراءات المطلوبة سواء ما يتعلق ببطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر.

وأشار إلى أنه لا توجد مدة زمنية محددة سلفًا لإنهاء هذه الإجراءات باعتبار أن الأمر يرتبط باستيفاء جميع الأوراق المطلوبة وهو ما يجعل تحديد موعد نهائي لاكتمال الملف أمرًا سابقًا لأوانه في الوقت الحالي.

ويكشف ذلك عن وجود مسارين منفصلين في التعامل مع الملف؛ الأول فني يتعلق بقرار حسام حسن بشأن مدى الحاجة إلى اللاعب ضمن حساباته والثاني إداري يبدأ في حال صدور طلب رسمي باستدعائه بهدف استكمال المستندات اللازمة.

وبالتالي فإن الحديث عن اقتراب يونس إبراهيم من الانضمام إلى المنتخب يحتاج إلى التمييز بين إمكانية الاستدعاء من الناحية الفنية وبين استكمال الإجراءات التنظيمية إذ لم يؤكد المصدر صدور قرار نهائي بشأن مشاركته في معسكر نوفمبر.

7 مساهمات تهديفية تضع موهبة برايتون تحت الأنظار

وتزداد أهمية متابعة موقف يونس إبراهيم بالنظر إلى الأرقام التي حققها خلال الموسم الحالي إذ يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم ويبلغ من العمر 18 عامًا وشارك في 10 مباريات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين بإجمالي 7 مساهمات تهديفية.

وتعكس هذه الأرقام قدرة اللاعب على تقديم الإضافة في المناطق الهجومية سواء من خلال الوصول إلى المرمى أو صناعة الفرص لزملائه وهي خصائص تمنح لاعب الوسط المهاجم قيمة إضافية خاصة عندما يستطيع الجمع بين التسجيل والتمرير الحاسم.

كما أن تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين خلال عشر مباريات يضع اللاعب ضمن الأسماء التي تستحق المتابعة والتقييم في ظل أهمية البحث عن عناصر شابة قادرة على تطوير الخيارات الهجومية للمنتخب مستقبلًا.

ومع ذلك فإن قراءة هذه الأرقام تحتاج إلى وضعها في سياقها الفني إذ لا تكشف الإحصاءات وحدها عن طبيعة المباريات التي خاضها اللاعب أو عدد الدقائق التي شارك خلالها أو مستوى المنافسة وهي عوامل تظل ضرورية عند تقييم مدى جاهزيته للانتقال من مستوى المنافسات التي يشارك فيها إلى أجواء المنتخب الأول.