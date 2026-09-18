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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يونس إبراهيم يواصل التألق مع برايتون.. ومدربه يشيد بقدراته

شانون روث
شانون روث
حمزة شعيب

أبدى شانون روث، المدير الفني لفريق برايتون تحت 21 عامًا، سعادته بالمستويات التي يقدمها اللاعب صاحب الأصول المصرية يونس إبراهيم، بعدما واصل تألقه مع الفريق بتسجيل هدفين في الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1، ضمن منافسات كأس الدوري الإنجليزي الممتاز الدولي.

وأقيمت المباراة في مدينة لانسينج، وشهدت تألق يونس إبراهيم، الذي سجل هدفي برايتون من ركلتين حرتين خارج منطقة الجزاء، بواقع هدف في كل شوط، ليقود فريقه لتحقيق انتصار مهم أمام الفريق الفرنسي.

وجاء تألق اللاعب الشاب بعد أيام قليلة من تسجيله هدفًا في فوز برايتون تحت 21 عامًا على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، قبل أن يحصل على أول استدعاء له لقائمة الفريق الأول خلال مواجهة كوفنتري في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز برايتون بخماسية دون رد.

مدرب برايتون يشيد بقدرات يونس إبراهيم

وتحدث شانون روث عن إمكانيات يونس إبراهيم، في تصريحات نقلتها شبكة The Argus البريطانية، مشيدًا بالتطور الذي ظهر عليه اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وقال روث إن يونس إبراهيم نجح مؤخرًا في الوصول إلى الطريقة المناسبة لتطوير أسلوب لعبه والتكيف بصورة أفضل مع متطلبات الفريق.

وأضاف أن اللاعب يستطيع المشاركة في مركز متأخر، نظرًا لإجادته التعامل مع الكرة، مشيرًا إلى أنه يمثل تهديدًا حقيقيًا داخل منطقة الجزاء وخارجها، إلى جانب امتلاكه قدرات مميزة في تنفيذ الركلات والكرات الثابتة.

واختتم مدرب برايتون تحت 21 عامًا تصريحاته بالتأكيد على حماس الجهاز الفني لما يمكن أن يقدمه يونس إبراهيم خلال الموسم الحالي، في ظل التطور الذي يواصل إظهاره مع الفريق.

شانون روث برايتون يونس إبراهيم

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