فرج عامر: محاولات لضم موهبة برايتون يونس إبراهيم إلى منتخب مصر

سلط المهندس فرج عامر الضوء على الموهبة الكروية المصرية الشابة يونس إبراهيم، لاعب خط وسط نادي برايتون الإنجليزي، مشيدًا بإمكانياته رغم صغر سنه.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "يونس ابراهيم لاعب خط وسط برايتون، موهبة كروية كبيرة بالرغم من صغر سنة ١٨ سنة، هو مصري الوالدين، ولكن له ٤ جنسيات، هناك محاولات لضمة للمنتخب المصري لكرة القدم".

منتخب مصر يتابع توفيق محمد ومحمود ممدوح ومحمود صلاح

ويتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، عددًا من اللاعبين خلال الفترة الحالية، في إطار البحث عن عناصر جديدة يمكنها الانضمام إلى صفوف الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي توفيق محمد، لاعب الأهلي، ضمن الأسماء التي تحظى بمتابعة الجهاز الفني، عقب تألقه في مباراة القمة أمام الزمالك، إلى جانب محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت وهداف الدوري، الذي يقدم مستويات لافتة في المسابقة المحلية.