الإسماعيلي يقترب من تسوية غرامة «فيفا» تمهيدًا لرفع حظر القيد

أعلن النادي الإسماعيلي، في بيان رسمي، استمرار جهوده لإنهاء جميع القضايا الدولية المتعلقة بالنادي، تمهيدًا لرفع حظر القيد، بما يسمح بتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح النادي أن اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي تعمل حاليًا على تسوية الغرامة الموقعة على النادي لصالح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي تبلغ نحو 20 ألف فرنك سويسري، على خلفية قضية اللاعب التونسي فراس شواط.

وأشار البيان إلى أن تسوية الغرامة تأتي بالتزامن مع العمل على إنهاء قضية اللاعب الجزائري بن خماسة، في إطار خطة النادي لإغلاق ملف القضايا الدولية نهائيًا.

ويأمل الإسماعيلي في إنهاء هذه الملفات ورفع حظر القيد، بما يتيح له تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي الإدارة لتوفير الاستقرار للفريق وتحسين نتائجه.