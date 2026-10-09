فتحي سند: عشق جماهير الإسماعيلي لا يكفي لإنقاذ النادي.. ونحتاج إلى مشروع حقيقي

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن فوز الإسماعيلي على طنطا بنتيجة 2-1 في دوري المحترفين يتجاوز مجرد حصد ثلاث نقاط، مشيدًا بالدعم الجماهيري الكبير الذي يقدمه مشجعو الدراويش للنادي رغم الأزمات والظروف الصعبة التي يمر بها.

الإسماعيلي

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ما يحدث في الإسماعيلية يعكس حالة من العشق والانتماء لا تتأثر بالأزمات، مشيرًا إلى أن حضور الجماهير ومساندتها للفريق يؤكدان تمسكها بناديها مهما اشتدت الصعوبات.

وطرح الناقد الرياضي تساؤلًا بشأن قدرة عشق الجماهير وحده على إنقاذ الإسماعيلي، مؤكدًا أن المشجعين يؤدون دورهم بإخلاص ويمنحون الفريق الدعم والأمل، لكن المسؤولية تقع أيضًا على اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، من أجل رد هذا الوفاء بالعمل الجاد وتحقيق النتائج المطلوبة.

وشدد فتحي سند على أن الإسماعيلي لا يحتاج إلى تحقيق انتصارات متفرقة فقط، بل إلى مشروع إنقاذ حقيقي يعيد للنادي مكانته ويمنح جماهيره الأمل في استعادة أمجاده.

واختتم الناقد الرياضي حديثه بتوجيه التحية إلى جماهير الدراويش، مشيدًا بوفائها ووقوفها المستمر خلف الفريق رغم الأزمات التي يواجهها.