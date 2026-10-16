مخاوف أمنية.. السعودية تحسم موقفها من استضافة كأس آسيا 2027

أكدت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2027 في السعودية، استمرار استعداداتها لاستضافة الحدث القاري، مشددة على التزامها بتنفيذ الخطط التنظيمية والتشغيلية بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والجهات المعنية.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة منافسات كأس آسيا خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، بمشاركة 24 منتخبًا، على أن تُقام المباريات في 8 ملاعب موزعة على ثلاث مدن، هي الرياض وجدة والخبر.

وأوضحت اللجنة المنظمة، في بيان رسمي، أن التحضيرات تتواصل في مختلف الجوانب التنظيمية والتشغيلية وفق الجدول الزمني المعتمد، بما يشمل تجهيز الملاعب والمنشآت والمرافق والخدمات المصاحبة للبطولة.

وأضافت اللجنة أن العمل مستمر لتوفير تجربة متكاملة للمنتخبات المشاركة والجماهير ووسائل الإعلام القادمة من مختلف أنحاء القارة الآسيوية، مؤكدة تسخير الإمكانات اللازمة لضمان نجاح البطولة وخروجها بصورة تليق بمكانة المملكة العربية السعودية.

وشددت اللجنة المحلية المنظمة على مواصلة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة المستجدات المرتبطة بالبطولة، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاستضافة الحدث القاري.

ويأتي بيان اللجنة في ظل المخاوف الأمنية التي أثيرت مؤخرًا عقب تقارير عن تعرض العاصمة الرياض لهجمات صاروخية وحدوث اضطرابات ملاحية، ما أثار تساؤلات بشأن تأثير هذه التطورات على استعدادات المملكة لاستضافة البطولة.