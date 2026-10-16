محمد صلاح ينضم إلى قائمة مصرية استثنائية في دوري المؤتمر الأوروبي

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسمه في سجلات الكرة المصرية، بعدما انضم إلى قائمة اللاعبين المصريين الذين سجلوا أهدافًا في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، إثر هز شباك كوبس الفنلندي بقميص طرابزون سبور التركي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لموسم 2026-2027.

محمد صلاح ثالث مصري يسجل في دوري المؤتمر الأوروبي

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لطرابزون سبور خلال المواجهة التي انتهت بفوز الفريق التركي بنتيجة 4-2، بعدما صنع الهدف الأول لزميله النيجيري بول أونواتشو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود لهز الشباك بنفسه في الدقيقة 44، ليجمع بين التسجيل والصناعة خلال الشوط الأول.

وبهذا الهدف، انضم محمد صلاح إلى قائمة المصريين الذين سجلوا في دوري المؤتمر الأوروبي، ليصبح ثالث لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز، وفقًا للمعلومات الواردة، بجانب عمر مرموش وحسين محسب.

ويمثل هذا الظهور محطة جديدة في مسيرة قائد طرابزون سبور، الذي ترك بصمته سريعًا في البطولة الأوروبية، بعدما أسهم بشكل مباشر في تحقيق فريقه بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مرحلة الدوري.

عمر مرموش صاحب البداية التهديفية للمصريين في البطولة

وسبق عمر مرموش، نجم منتخب مصر، محمد صلاح في التسجيل بدوري المؤتمر الأوروبي، بعدما هز الشباك بقميص آينتراخت فرانكفورت الألماني أمام أبردين الإسكتلندي، خلال منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لموسم 2023-2024.

ونجح مرموش في تسجيل اسمه ضمن قائمة اللاعبين المصريين الذين تركوا بصمتهم التهديفية في المسابقة القارية، قبل أن يواصل مشواره الاحترافي ويقدم مستويات لافتة في الملاعب الأوروبية.

حسين محسب يواصل الحضور المصري في دوري المؤتمر الأوروبي

وشهدت الأدوار التمهيدية لموسم 2026-2027 تسجيل المصري حسين محسب هدفًا بقميص فريق كوناهس كواي الويلزي أمام بالكاني، ليضيف اسمه إلى قائمة المصريين الذين هزوا الشباك في البطولة

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وبعد هدف محسب، جاء تسجيل محمد صلاح أمام كوبس الفنلندي ليعزز الحضور المصري في المسابقة، ويؤكد مشاركة المحترفين المصريين في مختلف مراحل المنافسات الأوروبية.

محمد صلاح يسجل أول أهدافه الأوروبية مع طرابزون سبور

ومنح هدف محمد صلاح أمام كوبس بداية تهديفية مميزة له مع طرابزون سبور في المنافسات الأوروبية، خلال مباراة خاضها مرتديًا شارة قيادة الفريق التركي، الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 4-2 خارج ملعبه.

ولم تقتصر مساهمة النجم المصري على تسجيل الهدف الثاني، بل صنع أيضًا هدف التقدم المبكر لزميله بول أونواتشو، ليؤكد تأثيره الهجومي في ظهوره الأول بالبطولة.

ويأمل طرابزون سبور البناء على هذه البداية الإيجابية خلال الجولات المقبلة، بينما يتطلع محمد صلاح إلى مواصلة تقديم الإسهامات التهديفية ومساعدة فريقه على تحقيق نتائج مميزة في دوري المؤتمر الأوروبي.