الزمالك في اختبار صعب أمام الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي اليوم الجمعة، في العاصمة الرواندية كيجالي في اطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

ويسعى الزمالك إلى تحقيق نتيجه ايجابيه لتسهيل مهمته في مباراة الاياب فب القاهرة

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس الخميس على ستاد أماهورا بكيجالي، استعدادًا للقاء الجيش الرواندي المقبل في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خوفًا من تعرضهم للإجهاد خلال مباراة الغد أمام بطل رواندا، وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال ، وتضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وعقب ذلك، قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تدريبات خططية، وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

