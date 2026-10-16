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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
حمزة شعيب

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة مهمة أمام المريخ بانتيو، بطل جنوب السودان، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق السماوي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

موعد مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، على استاد جوبا الدولي بجنوب السودان، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

وتنطلق صفارة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وسط طموحات من بيراميدز لتحقيق الفوز ووضع قدم في الدور المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمريخ بانتيو

ومن المنتظر أن تنقل مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو عبر قناة ON Sport Max، مع تولي المعلق أيمن الكاشف مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

بيراميدز يسعى لمواصلة مشواره الإفريقي

ويدخل بيراميدز المباراة بعدما نجح في تجاوز الدور التمهيدي الأول أمام جورماهيا الكيني، ليبدأ تحديًا جديدًا في البطولة الإفريقية أمام المريخ بانتيو، طامحًا في الخروج بنتيجة تمنحه الأفضلية قبل لقاء العودة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 24 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، حيث يتطلع بيراميدز إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.

بيراميدز المريخ بينتيو دوري أبطال إفريقيا

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