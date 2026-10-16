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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم سعيد يحتفل بعيد ميلاده برسالة للجمهور

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
سارة عبد الله

احتفل ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الأسبق، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم ١٦ اكتوبر، وحرص على مشاركة جمهوره رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "عام جديد من عمري، كل عام وأنا وأنتم بخير، لكل أحبائي وأخواتي وأصحابي، شكرًا لوجودكم في حياتي".

من جانب آخر، كان قد علق الإعلامي إبراهيم سعيد، على تراجع نتائج منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، فقد ثقة الجماهير واللاعبين.

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «حسام حسن فقد نجاحه بثقة الجماهير واللاعبين في الفترة الأخيرة، وخصوصا دخوله في صدامات وخلافات مع الكل والنتيجة خسارة أمام جنوب أفريقيا!».

إبراهيم سعيد فيسبوك عيد ميلاد ابراهيم سعيد

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