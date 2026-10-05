إبراهيم سعيد: حسام حسن فقد ثقة الجماهير واللاعبين

علق الإعلامي إبراهيم سعيد، على تراجع نتائج منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، فقد ثقة الجماهير واللاعبين.

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «حسام حسن فقد نجاحه بثقة الجماهير واللاعبين في الفترة الأخيرة، وخصوصا دخوله في صدامات وخلافات مع الكل والنتيجة خسارة أمام جنوب أفريقيا!».

وأشار سعيد إلى أن صدامات حسام حسن وخلافاته خلال الفترة الأخيرة انعكست على حالة المنتخب، بالتزامن مع الخسارة أمام جنوب أفريقيا.

خساره أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا وديا

وخسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وسجل ديثيجان هدف الفوز لصالح منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 51، بعد خطأ من مصطفى شوبير.