موعد مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة جديدة في مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقي نظيره المريخ بنتيو السوداني، اليوم الجمعة، ضمن منافسات البطولة القارية، في لقاء يسعى خلاله الفريق السماوي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في مواصلة المنافسة على اللقب.

ويدخل بيراميدز المباراة بطموحات كبيرة، في ظل رغبته في استكمال مشواره الإفريقي بنجاح، وتأكيد قدرته على المنافسة بقوة أمام الأندية المشاركة في البطولة، خاصة بعد الأداء الذي قدمه خلال الدور التمهيدي الأول.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو السوداني في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السودان، على ملعب جوبا بجنوب السودان، وسط تطلعات من الفريق المصري لتحقيق نتيجة تمنحه أفضلية قبل استكمال منافسات الدور الحالي.

مشوار بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وكان بيراميدز قد حجز مقعده في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في تخطي عقبة جورماهيا الكيني، بالفوز عليه بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الأول.

ويسعى الفريق السماوي إلى استثمار هذا التأهل ومواصلة نتائجه الإيجابية، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من بلوغ دور المجموعات، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب القاري خلال الموسم الحالي.

ويأمل الجهاز الفني لبيراميدز في ظهور لاعبيه بالمستوى المنتظر، واستغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس، مع ضرورة التعامل بحذر مع المواجهة، خاصة أن مباريات البطولات الإفريقية تتطلب تركيزًا كبيرًا، لا سيما عند اللعب خارج الديار.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمريخ بنتيو

ومن المقرر أن تُنقل مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو السوداني عبر قناة «أون سبورت ماكس»، الناقل الحصري للمواجهة، التي يستضيفها ملعب جوبا في جنوب السودان.

ويطمح بيراميدز إلى مواصلة رحلته الإفريقية والمنافسة على اللقب، بعدما سبق له التتويج بدوري أبطال إفريقيا في الموسم قبل الماضي، وفقًا للمعلومات الواردة في النص، إذ يستهدف الفريق تعزيز حضوره القاري وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة