قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة
أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس
النشرة المرورية.. سيولة أعلى المحاور والميادين وانتشار أمني مكثف
سلطات لوس أنجلوس تصدر أوامر بالإخلاء الفوري.. ما القصة؟
بعد الارتفاع الأخير.. سعر جرام وسبائك الذهب اليوم الجمعة
هل يسقط معاش الأرملة بسبب الزواج؟.. القانون يحدد الحالات وعقوبة التحايل
وزير العمل: مساندة 12 ألفًا و365 عاملا خلال سبتمبر 2026 فقط
استجابة لضغوط ترامب.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال فرقاطة إلى الشرق الأوسط
كيف قفزت معدلات الطلاق من 2% إلى 40% بعد قانون الأحوال الشخصية لسنة 2000؟
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب شبه جزيرة كامشاتكا الروسية
عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه
قبل ما تشتري بالتقسيط.. قانون حماية المستهلك يحدد حقوقك في 3 مواد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة جديدة في مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقي نظيره المريخ بنتيو السوداني، اليوم الجمعة، ضمن منافسات البطولة القارية، في لقاء يسعى خلاله الفريق السماوي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في مواصلة المنافسة على اللقب.

ويدخل بيراميدز المباراة بطموحات كبيرة، في ظل رغبته في استكمال مشواره الإفريقي بنجاح، وتأكيد قدرته على المنافسة بقوة أمام الأندية المشاركة في البطولة، خاصة بعد الأداء الذي قدمه خلال الدور التمهيدي الأول.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو السوداني في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السودان، على ملعب جوبا بجنوب السودان، وسط تطلعات من الفريق المصري لتحقيق نتيجة تمنحه أفضلية قبل استكمال منافسات الدور الحالي.

مشوار بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وكان بيراميدز قد حجز مقعده في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في تخطي عقبة جورماهيا الكيني، بالفوز عليه بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الأول.

ويسعى الفريق السماوي إلى استثمار هذا التأهل ومواصلة نتائجه الإيجابية، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من بلوغ دور المجموعات، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب القاري خلال الموسم الحالي.

ويأمل الجهاز الفني لبيراميدز في ظهور لاعبيه بالمستوى المنتظر، واستغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس، مع ضرورة التعامل بحذر مع المواجهة، خاصة أن مباريات البطولات الإفريقية تتطلب تركيزًا كبيرًا، لا سيما عند اللعب خارج الديار.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمريخ بنتيو

ومن المقرر أن تُنقل مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو السوداني عبر قناة «أون سبورت ماكس»، الناقل الحصري للمواجهة، التي يستضيفها ملعب جوبا في جنوب السودان.

ويطمح بيراميدز إلى مواصلة رحلته الإفريقية والمنافسة على اللقب، بعدما سبق له التتويج بدوري أبطال إفريقيا في الموسم قبل الماضي، وفقًا للمعلومات الواردة في النص، إذ يستهدف الفريق تعزيز حضوره القاري وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة

بيراميدز دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة اخبار بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية غدًا

وزير التربية والتعليم

الغياب يُعطل النقل للعام التالي.. ضوابط حاسمة من «التعليم» لطلاب المرحلة الابتدائية

انقطاع المياه

الهرم وفيصل وأكتوبر.. خريطة قطع المياه عن مناطق بالجيزة غدا الجمعة

الذهب

الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها

محمد صلاح

النجيل الصناعي يفجر الجدل حول محمد صلاح.. غادر معسكر منتخب مصر بسببه وظهر أساسيًا مع طرابزون سبور

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

ترشيحاتنا

الهام شاهين

إلهام شاهين تهاجم اللجان الإلكترونية: بعض الناس بتشتغل فيها بسبب البطالة

اسما شريف منير

أسما شريف منير: الحجاب مش عائق.. وتجربتي في مهرجان الجونة أثبتت لي احترام الاختلاف

منى زكي

حفل استثنائي يحتفي بسحر السينما وحكايات الإنسانية بمهرجان الجونة

بالصور

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وأسر ياسين على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد