الزمالك يسحق بيراميدز بسباعية في الدوري الممتاز للكرة النسائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للسيدات الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 7-2، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بقوة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، ونجحت سينثيا أكو في تسجيل الهدف الأول، قبل أن تضيف شهد حمدي الهدف الثاني، ثم سجلت مريم محسن الهدف الثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيدات الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني، واصلت سيدات الزمالك تفوقهن الهجومي، و أضافت ملك حمادة الهدف الرابع، قبل أن تعود مريم محسن وتسجل الهدف الخامس، ثم نجح فريق بيراميدز في تسجيل هدفه الأول، قبل أن تضيف حبيبة عنتر الهدف السادس للزمالك، وتعود اللاعبة نفسها لتسجل الهدف السابع، فيما سجل بيراميدز هدفه الثاني في الدقائق الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بسبعة أهداف مقابل هدفين.

ويقود الفريق أحمد الميرغني مديرًا للكرة، وعلي السعيد مديرًا فنيًا، ويعاونه محمود خميس ومحمد حسن مدربين مساعدين، ومحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد مديرًا إداريًا، وبرديس خالد إدارية، ويوسف أحمد محلل أداء، وفاتن محمد أخصائية إصابات وتأهيل، وعبدالرحمن محمد مسؤول المهمات.