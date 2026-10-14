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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة المستحقات تتجدد في الزمالك.. لاعبات الفريق النسائي يمتنعن عن التدريبات

فريق الكرة النسائية
فريق الكرة النسائية
يمنى عبد الظاهر

تجددت أزمة المستحقات المالية داخل فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك، بعدما قررت اللاعبات عدم الانتظام في التدريبات عقب مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري، احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهن المالية.

وكشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء أن الأزمة أصبحت تمثل ضغطًا متزايدًا على مجلس إدارة النادي، خاصة في ظل تكرار امتناع اللاعبات عن التدريبات بسبب عدم حصولهن على مستحقاتهن المتأخرة.

وسبق أن رفضت لاعبات الزمالك خوض التدريبات قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري، قبل تدخل عدد من مسئولي مجلس الإدارة وقطع وعود بصرف جزء من المستحقات من خلال راعي الفريق، إلا أن تلك الوعود لم تُنفذ حتى الآن، وفقًا للمصدر.

وأوضح المصدر أن اللاعبات استغللن فترة توقف المنافسات المحلية بسبب الأجندة الدولية لعدم خوض التدريبات، مشيرًا إلى أن الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، وهو ما يمنح الإدارة فرصة للتحرك من أجل احتواء الأزمة قبل المباراة.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك أنهى تعاقده مع راعي الفريق، ويعمل حاليًا على إبرام عقد رعاية جديد مع جهة أخرى، في محاولة لتوفير الموارد المالية اللازمة وتسوية المستحقات المتأخرة، وسط مساعٍ لإنهاء الملف في أسرع وقت ممكن.


 

الزمالك المقاولون العرب بطولة الدوري لاعبات الزمالك مجلس إدارة الزمالك بيراميدز

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