وليد عبداللطيف: معتمد جمال أخطأ في إدارة مباراة القمة.. والزمالك تعرّض لظلم تحكيمي

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة القمة أمام الأهلي شهدت أخطاءً تحكيمية، مشددًا على أحقية القلعة البيضاء في المطالبة بحقوقها، كما انتقد طريقة إدارة المباراة من جانب معتمد جمال.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "مباراة القمة شهدت أخطاء تحكيمية، وأنا مع بيان الزمالك لأنه من حقه المطالبة بحقه".

وأضاف: "تصريحات عصام عبد الفتاح غريبة، ومش رد يصدر من مسؤول في لجنة التحكيم ويقول إن ده في مصر يتحسب وفي أوروبا لأ، ومعايير التحكيم واحدة".

وتابع: "لماذا لم يقل الزمالك إن الحكم لا يرتقي قبل المباراة؟ وفي بيان رسمي طالعين بعد المباراة يتكلموا إنه لا يرتقي، عكس الأهلي الذي هاجم اختيار الحكم، وقال إنه ليس من الدوريات الخمسة الكبرى، ولذلك إدارة الأهلي ناجحة".

وأردف: "الزمالك له ضربتا جزاء في مباراة القمة أمام الأهلي".

وأوضح: "مفيش فريق في مصر بيعرف يلعب 4-4-2، والزمالك لعب بيها وغيّر الطريقة، وده من أسباب الخسارة، ومعتمد جمال لعب المباراة بشكل خاطئ".

واستكمل: "مينفعش تلعب مباراة الأهلي بأحمد فتوح ومحمود بنتايج مع بعض، وأنا حذرت قبل المباراة من تغيير طريقة اللعب أو لعب فتوح وبنتايج مع بعض".

واختتم وليد صلاح عبد اللطيف تصريحاته قائلًا: "الزمالك يستحق الخسارة، رغم أن الأهلي ليس في أحسن حالاته".