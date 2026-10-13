أول خطة للمدير الرياضي .. حسام الزناتي يبدأ البحث عن مساعد أجنبي لمعتمد جمال

كشف الإعلامي خالد الغندور، إن حسام الزناتي المدير الرياضي المنتظر لنادي الزمالك والمقرر تعيينه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة بدأ في البحث عن عنصر أجنبي مميز للتواجد ضمن الجهاز المعاون لمعتمد جمال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، الفترة المقبلة قد تشهد بعد الإضافات الفنية للجهاز الفني للفريق طبقا للرؤية الفني للزناتي.

موقف الزمالك من استمرار معتمد جمال

وعن موقف استمرار معتمد جمال مع الزمالك أكد الإعلامي خالد الغندور، أن تقييم معتمد جمال، سيعتمد على نتائج الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن مباراة القمة أمام الأهلي لا تتجاوز كونها مواجهة بثلاث نقاط ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن الزمالك تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراة القمة، وهو ما يجب وضعه في الاعتبار عند تقييم نتيجة اللقاء، مؤكدًا أن خسارة أي مباراة في الدوري لا تعني بالضرورة اتخاذ قرارات بشأن الجهاز الفني.

وشدد على أن أي إخفاق في بطولة دوري أبطال أفريقيا سيضع مصير الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على المحك، في ظل أهمية البطولة القارية بالنسبة للنادي، ورغبة الإدارة في المنافسة بقوة على اللقب.