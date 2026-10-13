ماهر غريب: الزمالك لم يحدد موعد تعيين الزناتي مديراً رياضياً

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أجرى عملية جراحية في أحد المستشفيات، بعد معاناته من آلام الظهر خلال الفترة الماضية.

وقال غريب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن معتمد جمال تحامل على نفسه خلال الفترة الماضية، خاصة قبل مباراة القمة أمام الأهلي، إلا أن الآلام ازدادت بشكل لم يعد معه قادرًا على التحمل، ما اضطره إلى إجراء العملية، قبل أن يغادر المستشفى ويعود إلى منزله.

وأضاف مدير إدارة الإعلام بالزمالك أن الأطباء نصحوا معتمد جمال بالراحة لمدة 48 ساعة، مؤكدًا أن حالته الصحية جيدة، ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق في رواندا يوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي.

وأكد غريب احترام الزمالك لفريق الجيش الرواندي، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يستعد للمواجهة بجدية، وأن الجهاز الفني يعمل على تجهيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء.

وواصل تصريحاته بالتأكيد على أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، سيتولى رئاسة بعثة الفريق في رواندا.