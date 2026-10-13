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رابطة الأندية: العقوبات تنتظر المتجاوزين من جماهير الأهلي والزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية: العقوبات تنتظر المتجاوزين من جماهير الأهلي والزمالك

رابطة الاندية
رابطة الاندية
رباب الهواري

أكد الإعلامي خالد الغندور، نقلا عن مصدر مسؤول برابطة الأندية المصرية المحترفة أن إدارة المسابقات، برئاسة طه عزت، ستطلع على تقارير حكام ومراقبي مباراة القمة الأخيرة للوقوف على الهتافات المسيئة التي صدرت من الجماهير.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن المسابقات ستطبق عقوبات على أي خروج عن النص شهده اللقاء من جانب جماهير الأهلي والزمالك على حد سواء.

ورداً على الشكوى الرسمية التي تقدم بها نادي الزمالك للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهتافات المسيئة التي شهدتها المباراة؛ شدد المصدر على أن الرابطة لا تحتاج إلى طلب أو شكوى رسمية من نادي الزمالك للتحقيق في أي تجاوزات أو هتافات مسيئة تصدر من المدرجات.

واختتم تصريحاته مؤكداً على أن الرابطة تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وأن الالتزام الكامل بتطبيق بنود لائحة العقوبات هو السبيل الوحيد للحفاظ على الروح الرياضية والقيم داخل الملاعب المصرية.

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