تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة ولجنة المسابقات، ضد الهتافات المسيئة التي صدرت ضد النادي خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي من جماهيره ، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يشكو جماهير الأهلي لـ رابطة الأندية ولجنة المسابقات



وطالب نادي الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح المنظمة للمسابقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الهتافات التي شهدتها المباراة، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للمنافسات والحفاظ على الروح الرياضية.



وأكد الزمالك ضرورة التعامل مع الواقعة وفقًا للوائح المعمول بها، من أجل الحفاظ على القيم الرياضية داخل الملاعب المصرية.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعزيز تفوقه التاريخي على غريمه التقليدي الزمالك، بعدما حسم مواجهة القمة بهدفين دون مقابل، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليضيف انتصارًا جديدًا إلى سجله في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وحملت مواجهة 11 أكتوبر الرقم 133 في تاريخ لقاءات الأهلي والزمالك ببطولة الدوري، ورفع الفريق الأحمر عدد انتصاراته إلى 53 فوزًا، مقابل 29 انتصارًا للفريق الأبيض، بينما انتهت 51 مباراة بالتعادل.