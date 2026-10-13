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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الحديدي: زيزو قدم أفضل مبارياته مع الأهلي أمام الزمالك وعاشور كان مختفي

زيزو
زيزو
يارا أمين

أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، رضاه عن أداء الفريق الأحمر خلال مواجهة الزمالك في مباراة القمة، مشيرًا إلى أن الضغط العالي الذي فرضه الأهلي على دفاع المنافس كان أحد أسباب تفوقه.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الأهلي بدأ مباراة الزمالك بضغط عالٍ، والشراسة الهجومية بدأت مع نزول منصف بقرار، وتوفيق محمد من مكاسب مباراة القمة".

وأضاف: "أنا راضٍ عن أداء الأهلي في مباراة الزمالك، ولو الزمالك كان سجل هدف التعادل من كرة أحمد شريف، كان هيحصل هبوط في أداء الأهلي".

وتابع الحديدي إشادته بأداء أحمد سيد زيزو، قائلًا: "زيزو قدم أفضل مبارياته مع الأهلي في مباراة الزمالك، وكان يضغط على فتوح وبنتايج، وقلل الضغط على محمد هاني".

وفي المقابل، انتقد الحديدي أداء إمام عاشور، مؤكدًا: "إمام عاشور كان أداؤه متراجعًا في مباراة القمة، ولم يكن في أفضل حالاته".

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الضغط الذي فرضه الفريق الأحمر كان عاملًا مؤثرًا في تفوقه، قائلًا: "حسين عموتة عمل ضغطًا عاليًا على دفاع الزمالك حتى لا يستطيع خط الدفاع التحضير، وهو ما منح الأهلي الأفضلية".

وعن الجدل التحكيمي في المباراة، قال الحديدي: "الزمالك لا يستحق ضربات جزاء في مباراة الأهلي، ولو الحكم مصري كان حسبهم، ولكن في أوروبا الكرات دي لا تحتسب".

واختتم تصريحاته بالحديث عن عمر الساعي، قائلًا: "عمر الساعي لاعب كبير، لديه فكرة ورؤية، لكنه يحتاج إلى المشاركة في مباريات كثيرة".

عمرو الحديدي زيزو الأهلي الزمالك إمام عاشور

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