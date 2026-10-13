ميدو ينتقد لاعبي الزمالك بعد القمة: إزاي مبتحاسبوش نفسكم؟

أكد أحمد حسام ميدو أن الأهلي استحق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر ظهر بشخصية أقوى، بينما افتقد الزمالك الشجاعة والشخصية داخل الملعب.

وقال ميدو، خلال حديثه ببرنامج «أوضة اللبس» عبر قناة النهار، إن الأهلي حقق فوزه الرابع على التوالي، مؤكدًا أن الحديث عن القرارات التحكيمية لا يجب أن ينتقص من أحقية الفريق الأحمر في الفوز.

وأضاف: «الأهلي لعب بشجاعة أكبر من الزمالك، وماتشات القمة محدش بيتوقعها، لكن الفريق اللي بيلعب بشجاعة أكبر هو اللي بيفوز».

ميدو: الزمالك لعب بشخصية فريق صغير

وانتقد ميدو أداء الزمالك خلال المباراة، قائلًا: «أنا بقارن بين فريقين كبار، واحد منهم لعب بشخصية فريق كبير، وهو الأهلي، والزمالك لعب بشخصية فريق صغير، واللي بيقول الكلام ده زملكاوي».

وأوضح أن جماهير الزمالك شعرت بالحزن بسبب غياب شخصية الفريق، مضيفًا: «عيب إنك تخسر بالشكل ده».

وأشار ميدو إلى أن الزمالك ارتكب أخطاءً عديدة في التمرير والاستحواذ، خاصة من اللاعبين الذين يعتمد عليهم الفريق في وسط الملعب، معتبرًا أن كثرة فقدان الكرة أثرت سلبًا على أداء الفريق وفرصه في المنافسة.

ميدو يكشف عدد مرات فقدان لاعبي الزمالك للكرة

واستعرض ميدو، خلال حديثه، عدد مرات فقدان الكرة من جانب عدد من لاعبي الزمالك، موضحًا أن شيكو بانزا فقد الكرة 21 مرة، ومحمد شحاتة 19 مرة، وعبد الله السعيد 17 مرة، وأحمد فتوح 13 مرة، وربيع 10 مرات.

وأضاف: «إحنا بنتكلم عن لعيبة كبار ودوليين، ووصلنا إن الكرة اتقطعت 80 مرة من اللعيبة دي. دي جناية كروية! هتكسب إزاي والكرة بتتقطع منك؟».

وتساءل ميدو عن كيفية تعامل اللاعبين مع هذا الأداء بعد المباراة، قائلًا: «إزاي اللعيبة دي مبتحاسبش نفسها؟»، مؤكدًا أنه سيتطرق أيضًا إلى الحديث عن أداء الحكم.

ميدو يشيد بأداء زيزو ومحمد هاني

وفي المقابل، أشاد ميدو بأداء محمد هاني وأحمد سيد زيزو خلال المباراة، مؤكدًا أنهما ظهرا بشخصية اللاعبين الكبار، خاصة زيزو، الذي خاض اللقاء وسط ضغوط كبيرة.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أن الفارق بين الفريقين تمثل في رغبة الأهلي في تحقيق الفوز، مقابل اعتماد الزمالك على تجنب الخسارة، قائلًا إن الفريق الأبيض لعب «بشخصية فرق وسط الجدول»، مع ارتكابه العديد من الأخطاء خلال اللقاء.