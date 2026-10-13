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ماهر غريب: الزمالك تضرر من أخطاء التحكيم أمام الأهلي والحكم كان مصابا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماهر غريب: الزمالك تضرر من أخطاء التحكيم أمام الأهلي والحكم كان مصابا

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، تضرر الفريق من الأخطاء التحكيمية خلال مواجهة الأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن النادي أصدر بيانًا رسميًا للحفاظ على حقوقه.

وقال غريب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن الزمالك مارس حقه الطبيعي بالتقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة، بسبب الأخطاء التي أثرت على نتيجة المباراة، مؤكدًا أن ما حدث تجاوز كل الحدود، وأن النادي متمسك بموقفه من الحالات التحكيمية التي شهدتها القمة.

وأضاف مدير إدارة الإعلام بالزمالك أن طاقم التحكيم لم يكن موفقًا في إدارة المباراة، مشددًا على تمسك النادي بالحصول على رد رسمي ومعلن من لجنة الحكام، وليس مجرد تسريبات، مع ضرورة تحليل الحالات وفقًا للمعايير المتعارف عليها في الدوري المصري.

وأعرب ماهر غريب عن ثقته في رد اتحاد الكرة على شكوى الزمالك، مؤكدًا حرص النادي على نجاح منظومة الكرة المصرية، ومطالبًا بتوضيح الموقف من الحالات المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة.

واضاف :" عصام عبد الفتاح قال إن الحكم كان مصاب من أول ١٠ دقائق من المباراة ".

واختتم تصريحاته بالتساؤل عن عدم احتساب ركلتي جزاء لصالح الزمالك، قائلًا: «لنا ركلتا جزاء.. أين تقنية الفيديو (VAR) في مباراة القمة؟».

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