ربنا يسامحني.. الشيخ أحمد المشجع الزملكاوي يعلن اعتزاله تشجيع كرة القدم

أعلن الشيخ أحمد السيد، أحد مشجعي نادي الزمالك، اعتزاله تشجيع كرة القدم نهائيًا، عقب خسارة الفريق الأبيض أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في مباراة القمة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

اعتزال التشجيع

وقال الشيخ أحمد السيد، خلال مقطع فيديو له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «أعلن اعتزالي تشجيع كرة القدم نهائيًا، وأسأل الله أن يسامحني وأن يغفر لي وإياكم، لأن كرة القدم تسببت لنا في خسارة أقرب الناس لنا، ولازم نحاول نرجع علاقتنا ببعض تاني، ونحاول أن كرة القدم لا تكون أداة فتنة»، مشيرًا إلى أنه حذف جميع المنشورات الخاصة به.

خسارة الزمالك

وكان الزمالك قد تلقى خسارته الأولى في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما سقط أمام الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ليخرج الفريق الأبيض من المواجهة دون حصد أي نقاط.

وجاءت الخسارة لتضع حدًا لبداية الزمالك الخالية من الهزائم في المسابقة، بعدما نجح الأهلي في حسم مواجهة القمة لصالحه، وتحقيق الفوز على غريمه التقليدي بثنائية نظيفة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويطوي الزمالك صفحة مباراة القمة، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على الأراضي الرواندية، حيث يسعى الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تسهّل مهمته في لقاء الإياب، وتعزز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.