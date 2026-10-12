ميدو يفتح النار على لاعبي الزمالك بعد خسارة القمة: ما حدث جناية كروية

شن أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب الزمالك السابق، هجومًا حادًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب الخسارة أمام الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد ميدو، خلال تصريحاته عبر قناة «النهار» في برنامج «أوضة اللبس»، أن الأهلي استحق الفوز بعدما ظهر بصورة أفضل فنيًا، ولعب بشجاعة أكبر من الزمالك، مشيرًا إلى الفارق في شخصية الفريقين خلال مواجهة القمة.

وقال ميدو إن الأهلي خاض المباراة بشخصية الفريق الكبير، في الوقت الذي ظهر فيه الزمالك بشخصية فريق ينافس في وسط الجدول، موضحًا أن جماهير القلعة البيضاء تشعر بالحزن بسبب غياب شخصية الفريق، وسهولة فقدان اللاعبين للكرة.

وأضاف أن بعض لاعبي الزمالك ارتكبوا أخطاء متكررة في الاستحواذ، مستشهدًا بما حدث من شيكو بانزا وعبد الله السعيد، مشيرًا إلى أن فقدان الكرة من جانب خمسة لاعبين بالفريق وصل إلى 80 مرة أمام الأهلي، متسائلًا عن كيفية تحقيق الفوز في ظل هذه الأرقام.

وواصل لاعب الزمالك السابق انتقاداته، مؤكدًا استياءه من أداء اللاعبين عقب المباراة، وقال إن اللاعبين في جيله لم يكونوا يستطيعون النوم إذا فقدوا الكرة مرتين خلال اللقاء، معتبرًا أن لاعبي الفريق الحالي لا يحاسبون أنفسهم بالشكل المطلوب.

ووصف ميدو ما قدمه لاعبو الزمالك أمام الأهلي بأنه «جناية كروية»، مشددًا على أن أحد الفريقين دخل المباراة بهدف تحقيق الفوز، بينما اكتفى الآخر بمحاولة تجنب الخسارة.

وأشاد ميدو بشخصية لاعبي الأهلي خلال اللقاء، مشيرًا إلى الأداء القوي الذي قدمه محمد هاني وأحمد سيد زيزو، كما أثنى على وضوح خطة مجلس إدارة الأهلي في إدارة شؤون النادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة الزمالك يبدو منعزلًا عن فريق كرة القدم، في ظل غياب خطة واضحة لتطوير قطاع الكرة، مشيرًا إلى أن الفريق لا يحصل على الدعم والحماية الكافيين.