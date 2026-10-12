غياب بنتايج.. قائمة الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

أعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق الأبيض استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء الإياب.

غياب محمود بنتايج عن الزمالك أمام الجيش الرواندي

وشهدت قائمة الزمالك غياب المغربي محمود بنتايج، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بمزق في العضلة الخلفية، ما يستلزم ابتعاده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 21 يومًا و4 أسابيع، وفقًا لما أعلنه النادي.

ويأتي غياب بنتايج في توقيت مهم بالنسبة للفريق الأبيض، الذي يستعد لخوض المواجهة الإفريقية بعد خسارته أمام الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي

حراسة المرمى: مهدي سليمان، محمد عواد، محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد فرج، محمود حمدي «الونش»، محمد إسماعيل، مصطفى الزناري، أحمد حسام، أحمد فتوح، أحمد خضري.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، محمود جهاد، أحمد عبد الرحيم «إيشو»، آدم كايد، عبد الله السعيد، شيكو بانزا، أحمد الجفالي، محمد حمد.

خط الهجوم: حسام أشرف، ناصر منسي، أحمد شريف، عدي الدباغ.

ويأمل الزمالك في تجاوز خسارته الأخيرة أمام الأهلي، والظهور بصورة قوية أمام الجيش الرواندي، من أجل الاقتراب من التأهل إلى الدور التالي في البطولة القارية، ومواصلة المنافسة على اللقب الإفريقي.